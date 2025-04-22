Сын Эрдогана высказался за возвращение России на Олимпийские игры

Глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган, сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, поделился мнением о возможном возвращении России на Олимпийские игры.

«Я считаю, что российские спортсмены должны быть на всех спортивных соревнованиях — с флагом, с честной борьбой. Спорт не должен быть политизирован. Политика и спорт — это разные вещи. Мы видим, как российских спортсменов не допускают, а, например, израильские команды и атлеты участвуют повсюду. Это выглядит нелогично. И совсем несправедливо.

Спортсмены — это молодые люди, которые хотят соревноваться, добиваться успеха. Недопуск спортсменов к международным состязаниям по политическим мотивам не способствует укреплению мира и взаимопонимания», — приводит слова Билала Эрдогана ТАСС.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В феврале 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение МОК о приостановке членства. CAS пришел к выводу, что исполком МОК не нарушил принципов законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности.