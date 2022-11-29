Свищева пугает непоследовательность Баха в отношении российских спортсменов

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о необходимости сохранять санкции в отношении российских спортсменов.

«Меня пугает его непоследовательность. То он говорит, что надо вернуть российских спортсменов в олимпийскую семью и что они не должны страдать, то предлагает не допускать их до соревнований и продолжать санкции. Пугает такая изменчивость настроения: бывает сезонность у определенных групп людей — весна, осень. Сезонные обострения. Он не защищает права спортсменов — пусть даже и с санкциями, которые должны быть законными. Спортсмены не должны являться заложниками международной ситуации и настроений политиков, и Бах это должен понимать. Спортсмен должен иметь право заниматься своей работой, спорт — смысл его жизни, источник его дохода. Бах как олимпийский чемпион должен понимать это, как никто. И сегодня слышать такие слова от главы МОК... Это заявление если не преступное, то необоснованное, и уж точно не подобает президенту МОК», — приводит слова Свищева «Газета.Ru».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях. В сентябре Томас Бах заявил, что время для отмены рекомендации по недопуску россиян еще не наступило. Он сообщил, что считает эту позицию «защитной мерой», направленной на защиту олимпийского движения от политизации спорта.