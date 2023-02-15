Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 04:49

Свищев: «Российским федерациям по видам спорта необходимо вести переговоры с международными организациями»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что российским национальным федерациям по видам спорта необходимо продолжать переговоры с международными федерациями о возвращении спортсменов к соревнованиям.

«Томас Бах (президент МОК) выстраивает адекватную риторику в теме допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм. Он поддерживает спортсменов, несмотря на давление со стороны западных политиков. Мы поддерживаем это стремление господина Баха, и самое важное сейчас — это поддержка спортсменов, формирование возможности возвращения к соревновательной деятельности в полной мере. Никакие политические саммиты не должны решать подобные вопросы, давая профит организаторам подобных действ.

Но нашим национальным федерациям по видам спорта параллельно необходимо вести переговоры с коллегами из международных организаций по возвращению российских спортсменов к соревнованиям. Федерация керлинга России практически в ежедневном режиме контактирует с Международной федерацией керлинга, пытаясь найти линии соприкосновения в плане допуска спортсменов. Уверен, только совместная конструктивная работа может дать результат», — приводит ТАСС слова Свищева.

Ранее министр спорт Литвы Юргите Шюгждинене заявил, что 35 стран против допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпиады-2024 в Париже.

Источник: https://tass.ru/sport/17049743
Дмитрий Свищев
2
2
Читайте также
Дерби Новокузнецка в НХЛ: Капризов забил, но все-таки проиграл Бобровскому
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Минфин ответил на внесение России в черный список налоговых юрисдикций
В США заявили об отсутствии угроз от сбитых неопознанных объектов
В ФРГ предупредили об угрозе ядерной войны из-за поставок танков ВСУ
Минздрав Сирии назвал окончательное число погибших из-за землетрясения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кацалапов о титуле двукратного олимпийского чемпиона в команде: «Большая честь для меня»
Новости
RSS RSS
Все новости