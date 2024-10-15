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Сегодня, 14:44

Свищев считает, что новый президент ОКР должен быть частью государственной политики

Ана Горшкова
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что новый президент Олимпийского комитета России (ОКР) должен быть частью государственной политики.

«Считаю, что проделана хорошая работа, несмотря на дискриминирующие рекомендации Международного олимпийского комитета. Международная организация лишь наносит ущерб себе и мировому спорту, нарушая всевозможные олимпийские принципы. Политика, к сожалению, на сегодняшний день проникла во многие спортивные сферы. И сейчас нашему спорту как никогда нужна сильная рука, он [новый президент ОКР] должен быть одной из частей государственной политики. Нам необходимо сосредоточить все силы в одной спортивной организации, целью которой будет развитие внутреннего спорта и налаживание международных отношений», — приводит слова Свищева ТАСС.

15 октября президент ОКР Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства ОКР, после которых он покинет пост главы организации. Он выразил уверенность, что исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября поддержит предложение и назначит дату олимпийского собрания для проведения досрочных выборов.

Источник: ТАСС
Дмитрий Свищев
Станислав Поздняков
ОКР
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