Свищев призвал главу МОК допустить российских спортсменов

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

В Лозанне прошла церемония, на которой Кирсти Ковентри официально стала президентом МОК. Томас Бах, возглавлявший комитет ранее, передал ей символический олимпийский ключ.

«Будем надеяться, что здравый смысл победит. Желаю Ковентри не бояться, не стесняться и принять решение о допуске российских спортсменов к международным турнирам. Если надо, мы поможем ей. Многие страны сейчас выступают за возвращение наших спортсменов, они поддержат Ковентри в российском вопросе. Просто не надо бояться криков и визгов со стороны наших соседей из Северной Европы», — сказал Свищев «ВсеПроСпорт».