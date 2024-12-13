Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Сегодня, 13:35

Свищев назвал задачи ОКР после избрания Дегтярева на пост президента организации

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал избрание министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета России.

«Поздравляю Михаила Владимировича с избранием на пост президента ОКР! Это очень ответственная должность, и я желаю только успехов в дальнейшей работе! Мне, как члену Исполкома ОКР, с коллегами предстоит с ответственностью подойти к решению непростых задач: это возвращение в олимпийское движение и восстановление в правах российских спортсменов. Уверен, нам это все по силам», — сказал Свищев.

13 декабря решением Олимпийского собрания министр спорта Михаил Дегтярев был избран президентом ОКР. 197 членов проголосовали «за», 2 воздержались.

Дмитрий Свищев
Михаил Дегтярев
Читайте также
Форвард с менталитетом снайпера. История неожиданного героя «Вегаса»
Глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов скончался в результате ДТП
Гладков сообщил о погибшем бойце самообороны из-за атаки БПЛА на Белгородскую область
«Бразильцев так накормили деньгами, что их уже подташнивает». Что происходит с «Зенитом»
ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам Украины в ответ на атаку ATACMS
Опрос ВЦИОМ показал, что хоккей самый популярный вид спорта в России
Популярное видео
Минаков vs Кевин Джонсон / Папин vs Харди / Кузьмин vs Адебайо: прямой эфир
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Белозеров, Мазепин, Тимченко и Фрадков избраны вице-президентами ОКР
Гуменник — о международных стартах: «Никто из наших фигуристов не скажет, что ему и без них хорошо»
Лайшев назвал цель Дегтярева на посту главы ОКР
Тарасова о совмещении постов Дегтярева: «Если он не знает эту работу — будет учиться»
Дегтярев избран президентом ОКР
Дегтярев: «Во время неофициальных контактов члены МОК прямо говорят, что хотят возвращения России»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дегтярев избран президентом ОКР

Белозеров, Мазепин, Тимченко и Фрадков избраны вице-президентами ОКР

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости