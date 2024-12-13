Свищев назвал задачи ОКР после избрания Дегтярева на пост президента организации

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал избрание министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета России.

«Поздравляю Михаила Владимировича с избранием на пост президента ОКР! Это очень ответственная должность, и я желаю только успехов в дальнейшей работе! Мне, как члену Исполкома ОКР, с коллегами предстоит с ответственностью подойти к решению непростых задач: это возвращение в олимпийское движение и восстановление в правах российских спортсменов. Уверен, нам это все по силам», — сказал Свищев.

13 декабря решением Олимпийского собрания министр спорта Михаил Дегтярев был избран президентом ОКР. 197 членов проголосовали «за», 2 воздержались.