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Париж-2024

Сегодня, 21:02

Свищев надеется на возвращение российских спортсменов на международную арену в 2025 году

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования в 2025 году.

«Я очень надеюсь, что в 2025 году задачи, которые были поставлены министром спорта России Михаилом Дегтяревым будут решены. А именно восстановление в членстве ОКР и возвращение наших спортсменов на международную арену. Может быть, это не будет так быстро, но это должно быть», — сказал Свищев «СЭ».

С 2022 года большинство спортсменов из России были лишены возможности выступать на международных соревнованиях. На Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 россиян, российская государственная символика и упоминания страны были под запретом.

Дмитрий Свищев
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