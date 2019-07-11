Светлана Журова: "Все поняли, что нет смысла отстранять Мутко от возможности посмотреть Олимпийские игры"

Сегодня утром Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Теперь Мутко, который сейчас занимает пост вице-премьера РФ по строительству, сможет беспрепятственно приехать на Игры в Токио и на последующие Олимпиады.

Известная российская конькобежка, ныне депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Светлана Журова считает, что данное решение является доказательством отсутствия государственной системы допинга.

– Виталий Мутко изначально говорил, что к нему вся эта история не имеет никакого отношения, и решение Спортивного арбитража это доказало – сказала Светлана Журова. – Когда наших спортсменов оправдали, стало понятно, что взаимосвязи между государством и спортсменами, употребляющих допинг, нет. И поэтому обвинять руководство уже не было смысла. Судя по всему, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) начинает понимать, что отдельные случаи употребления допинга есть в каждой стране, но при этом мы не видели, чтобы где-то с должности снимали министра спорта. Ни одна страна помогать использовать допинг никому не будет, ведь это огромные риски. Все это увидели, что дальше продолжать отстранять человека от возможности посмотреть Олимпийские игры просто нет смысла.

– Стоит ли Виталию Мутко подавать иск о возмещение морального ущерба?

– Я думаю, что Виталий Леонтьевич сам решит, но наша нация так устроена, что когда справедливость восторжествовала, мы редко будем вдогонку делать что-либо еще. Это могут делать эстрадные звезды для пиара. Но Виталий Леонтьевич – чиновник, поэтому, я думаю, что он все взвесит и лишний раз поднимать эту тему не будет. И так это решение частично все доказывает.

– Будет ли эта ситуация отправной точкой для лучших изменений по отношению к России?

– Отправной точкой может быть только неиспользование допинга нашими спортсменами и пропаганда непринятия допинга в принципе. Настоящее дело – это если мы донесем каждому спортсмену, какие бывают последствия от допинга и что ему может грозить. А копаться в прошлом, я думаю, сейчас нет смысла, сейчас новые провокации ни к чему. Тем более, что мы сейчас ждем от информации, связанной со вскрытием проб и файлов наших спортсменов, у которых якобы есть какие-то нарушения. Нам нужно разбираться сейчас именно с этим. (Петр Григоренко)

Суд в Лозанне поддержал Мутко. Это сенсация!