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Париж-2024

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Журова: «Мировой спорт становится неинтересен спонсорам и болельщикам без российских спортсменов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что мировой спорт неинтересен зрителям в отсутствие российских атлетов.

«Мировой спорт становится неинтересен спонсорам и болельщикам без российских спортсменов. В некоторых видах спорта мы являемся лидерами, и такие дисциплины просто ушли в тень с нашим отсутствием. Пока происходят подобные заявления, за кулисами нам во всем мире говорят, что ждут возвращения российских спортсменов. Надеюсь, что рациональное мышление восторжествует», — цитирует ТАСС Журову.

С 2022 года российские спортсмены в соответствии с рекомендацией международного олимпийского комитета (МОК) либо отстранены от международных соревнований, либо допущены до них в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
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