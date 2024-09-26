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Сегодня, 18:21

Журова считает, что Самаранч-младший сделал заявление о России под давлением политики

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Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший сделал заявление о нарушении Россией Олимпийской хартии под давлением политики.

«Я думаю, что он стал делать такие заявления под давлением политики. Он получил много хвалебных отзывов из России и теперь будет всеми правдами и неправдами отбиваться от этого. Я не исключаю, что в его адрес из-за поддержки из России захотят провести какое-то расследование, и теперь он будет показывать, что не имеет к этому никакого отношения. Я в шутку говорила, что надо поддерживать Себастьяна Коу, чтобы такое внимание было направлено на него», — цитирует Журову ТАСС.

ОКР был отстранен от международного олимпийского движения в октябре 2023 года после включения в свой состав олимпийских советов новых регионов РФ. Это решение подразумевает лишение статуса национального олимпийского комитета и остановку финансирования со стороны МОК.

Источник: ТАСС
Светлана Журова
МОК
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