«Стоишь, как оплеванный. Пытался узнать правду, но ...» Русский хоккеист рассказал, как МОК и ВАДА лишили его Олимпиады

Защитник ЦСКА Михаил Науменков рассказал, почему он не смог сыграть на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

— Вы никогда не рассказывали о том, как не попали на Олимпиаду, но сейчас хорошая возможность поставить все точки. Итак, незадолго до турнира в Корее вы попали в список хоккеистов, к которым есть претензии по соблюдению антидопингового законодательства. Что это было?

— Я так до конца и не понял. Когда получил новость, то очень удивился, ведь даже не мог вспомнить, когда у меня последний раз брали допинг-пробу. Потом уже напомнили о том, что это случилось в матче за олимпийскую сборную на каком-то турнире в Европе. Я тогда сдал — и забыл. Да и результаты были отрицательные. И тут приходит эта новость!

— Шок?

— Еще какой. Я пытался выяснить правду, хотел, чтобы ответили конкретно, в чем именно замешан, что сделал не так. Но ответ из Швейцарии был простой — мы ничего не комментируем. И ты стоишь, как оплеванный. Не сделал ровным счетом ничего противозаконного, а меня считают виноватым.

— Да уж.

— Я так понял, что МОК или ВАДА просто вычеркнули несколько фамилий. Не повезло мне, Валерию Ничушкину, Сергею Плотникову. Никаких оснований для этого не было — слепой жребий. Думаете, я употреблял допинг?

— Тогда бы вас дисквалифицировали.

— Вот-вот. Никакого наказания не было, я продолжил карьеру, но на Олимпиаду не поехал. Очень неприятно. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Михаила Науменкова — здесь.