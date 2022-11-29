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Сегодня, 10:35

Поздняков: «В России приостановлена программа по финансированию иностранных тренеров»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что программа по финансированию иностранных тренеров и специалистов в олимпийских сборных России на данный момент приостановлена.

«Подавляющее большинство из иностранных тренеров в настоящее время прекратило взаимоотношения с нашими федерациями по одной причине — нет международных стартов, нет международного сотрудничества. Задействовать полноценно и мотивировать этих специалистов на постоянную качественную работу стало проблематично. Даже чисто психологически им непросто. Поэтому мы приостановили программу по их финансированию, сейчас федерации работают с теми, кто решил остаться в России, за свой счет», — цитирует Позднякова ТАСС.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях. В сентябре президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что время для отмены рекомендации по недопуску россиян еще не наступило. Он сообщил, что считает эту позицию «защитной мерой», направленной на защиту олимпийского движения от политизации спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/16448447
Олимпиада
Станислав Поздняков
МОК
ОКР
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