Станислав Поздняков: "Выступлению России в Токио-2020 ничто не угрожает"

Исполком Олимпийского комитета в четверг утвердил состав на Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня. По его итогам президент ОКР Станислав Поздняков рассказал о медальных планах на Минск-2019, а также высказался по поводу выступления российской команды на Олимпиаде в Токио.

– На заседании исполкома был утвержден состава для участия в Европейских играх, – сказал Поздняков. – В составе нашей делегации будет 225 спортсменов, среди которых 18 победителей предыдущих Игр в Баку и 5 олимпийских чемпионов. Команда настроена очень серьезно – мы планируем завоевать 70 наград, около 30 из них высшего достоинства.

– Какого решения ждете от заседания Совета ИААФ, который пройдет в ближайшие дни?

– На заседании будет заслушан доклад комиссии по соответствию. В настоящий момент мы выполнили все условия, прописанные в дорожной карте. Одним из критериев было урегулирование денежного вопроса – насколько мне известно, он закрыт. Равно как закрыт и вопрос с передачей проб из московской лаборатории. Это мне подтвердил глава ВАДА Оливье Ниггли.

– Если ВФЛА будет восстановлен, состав российской легкоатлетической команды на Играх может измениться?

– На данный момент в нашей заявке 21 легкоатлет. Эта команда и примет участие в Европейских играх под флагом Российской Федерации. В случае победы наши спортсмены смогут пройти круг почета с российским триколором

– Насколько серьезными могут быть санкции в связи с появившейся в британской прессе информацией о фальсификациях в документах по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко?

– Этот вопрос изучается отделом расследований ИААФ. Если виновные будут найдены, они понесут персональную ответственность. В данном случае не может идти речь о каких-то санкциях в отношении выступления нашей команды на Олимпийских играх. Согласно Олимпийской хартии, состав на Игры формирует национальный Олимпийский комитет. Мы являемся полноправными членами МОК и можем без всяких ограничений свои команды, таким образом участию России в Токио-2020 ничто не угрожает. (Мария Маркова)