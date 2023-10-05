Олимпиада
Новости Статьи Париж-2024 Пекин-2022 Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Сегодня, 11:45

Поздняков: «Участие в Олимпиаде — решение каждого спортсмена. Но есть скрытые смыслы под декларациями»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о возможном участии российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

«Наш президент заявил, что участие в Олимпийских играх — решение каждого спортсмена. С этим согласилось все спортивное сообщество. Но есть скрытые смыслы под декларациями и рекомендациями по допуску наших спортсменов. Уже сейчас есть серьезные ограничения, из-за чего сотни наших лидеров остаются за бортом. Не говоря уже о командных видах спорта, которые отлучены изначально. Хотя решение УЕФА определило новый ориентир в этом пространстве.

У спортсменов есть потери финансового характера. В этой связи вовремя подоспело поручение президента обеспечить возможность поощрения российских спортсменов. Это очень важный момент. Мы изыскали возможность поддержать олимпийцев, которые исключили для себя подписание каких-либо деклараций или заявлений и остаются незаконно лишенными возможности участвовать в чемпионатах мира, Европы и квалификационных турнирах. Об этом мы сегодня скажем на заседании. Уверен, что это будет ответственный и своевременный шаг навстречу нашим спортсменам. Этот проект предусматривает выплаты олимпийской команде России, которые ранее выступали на Олимпийских играх, продолжают карьеру, но лишены возможности полноценно бороться за путевку на Игры», — сказал Поздняков.

5 октября президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить возможность поощрения российских спортсменов, тренеров и других специалистов по итогам выступлений на международных соревнованиях. Глава государства ждет доклад по данной теме до 1 февраля 2024 года.

Олимпиада
Владимир Путин
Станислав Поздняков
ОКР
6
Читайте также
Медведев проиграл Синнеру в финале турнира в Пекине
ФИФА допустит юношеские сборные России до чемпионатов мира
Марочко сообщил о расстреле «азовцами» украинских военных под Кременной
My?l Polska: Запад не оставит на территории Украины и куска выжженной земли
На Кубани по надписям на зданиях раскрыли убийство семилетней давности
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Поздняков: «Российское олимпийское движение продолжает развиваться, несмотря ни на что»
Минспорта Украины обратился к ФИФА и УЕФА с просьбой отменить решение по допуску россиян
«Они все понимают и разводят руками — «ничего личного». Вернут ли наших фигуристов и конькобежцев на международные соревнования?
ФИФА вслед за УЕФА допустила российских детей на турниры. И ответила по взрослым
ФИФА допустит юношеские сборные России до чемпионатов мира в случае их квалификации
Мамиашвили заявил, что украинские борцы полушепотом просили не подходить к ним на публике
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поздняков: «Российское олимпийское движение продолжает развиваться, несмотря ни на что»
Новости
RSS RSS
Все новости