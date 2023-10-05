Поздняков: «Участие в Олимпиаде — решение каждого спортсмена. Но есть скрытые смыслы под декларациями»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о возможном участии российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

«Наш президент заявил, что участие в Олимпийских играх — решение каждого спортсмена. С этим согласилось все спортивное сообщество. Но есть скрытые смыслы под декларациями и рекомендациями по допуску наших спортсменов. Уже сейчас есть серьезные ограничения, из-за чего сотни наших лидеров остаются за бортом. Не говоря уже о командных видах спорта, которые отлучены изначально. Хотя решение УЕФА определило новый ориентир в этом пространстве.

У спортсменов есть потери финансового характера. В этой связи вовремя подоспело поручение президента обеспечить возможность поощрения российских спортсменов. Это очень важный момент. Мы изыскали возможность поддержать олимпийцев, которые исключили для себя подписание каких-либо деклараций или заявлений и остаются незаконно лишенными возможности участвовать в чемпионатах мира, Европы и квалификационных турнирах. Об этом мы сегодня скажем на заседании. Уверен, что это будет ответственный и своевременный шаг навстречу нашим спортсменам. Этот проект предусматривает выплаты олимпийской команде России, которые ранее выступали на Олимпийских играх, продолжают карьеру, но лишены возможности полноценно бороться за путевку на Игры», — сказал Поздняков.

5 октября президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить возможность поощрения российских спортсменов, тренеров и других специалистов по итогам выступлений на международных соревнованиях. Глава государства ждет доклад по данной теме до 1 февраля 2024 года.