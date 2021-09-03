Станислав Поздняков: «Встречи с известными людьми помогают детям вырасти настоящими людьми»

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил уверенность, что проект «Олимпийский патруль», в рамках которого известные спортсмены встречаются с детьми по всей России, играет важную роль в воспитании подрастающего поколения.

«Рад, что у нас перекинут мостик между поколениями, — отметил Поздняков. — Сегодня на Олимпийском уроке и юные ребята, школьники, только делающие первые шаги в большом спорте, и ветераны, к которым я отношу себя, и чемпионы, которые буквально только что вышли из экранов телевизоров, и теперь общаются с детьми. Передавать друг другу опыт, традиции и знания очень важно, это говорит о том, что интерес к спорту, физкультуре и здоровому образу жизни в стране не прерывается, а переходит из поколения в поколение. Я сам уже отец действующих спортсменок, поэтому уверен — пока мы вот так будем встречаться и разговаривать, все у нас будет хорошо. А тем из ребят, кто ставит перед собой высокие задачи, ещё нужно не забывать, что труд это 90 процентов успеха. Вспоминаю свои юные годы — к нам в школу в начале учебного года всегда приходило много интересных людей, например, ветераны Великой Отечественной войны. Встречи с ними были незабываемыми. Возможно, этот опыт, целеустремлённость и жизнелюбие этих людей, их любовь к родине во многом сформировали основу моего мировоззрения. Которое помогало выступать на высоком уровне в спорте и достигать успехов в других начинаниях. Не все ребята, которые присутствуют здесь, станут великими спортсменами. Но верю, что каждый будет настоящим человеком и патриотом своей страны».

Олимпийский урок, в котором приняли участие олимпийские чемпионы Виталина Бацарашкина и Максим Храмцов, является частью II федерального Просветительского марафона «Новое Знание», проходящего с 1 по 3 сентября по всей России. (Антон Бабошин)