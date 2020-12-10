Станислав Поздняков: «В России есть потенциальные медалисты в 23 олимпийских видах спорта»

Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал о перспективах российских спортсменов в новых олимпийских дисциплинах — скалолазании, серфинге, скейтбординге и на днях включенном в программу Игр-2024 брейк-дансе.

— Как вы знаете, ряд видов спорта, дебютирующих в олимпийской программе в Токио, будут представлены и в Париже, — напомнил Поздняков. — Хотел бы отдельно отметить скалолазание, где наши спортсмены стабильно добиваются успехов. Единственное, что на Играх будут соревноваться не в отдельных дисциплинах, а в многоборье, и предсказывать результаты не берутся даже самые большие специалисты.

Если проводить аналогию с моим родным фехтованием, это все равно что спортсмены будут выступать одновременно в сабле, шпаге и рапире. Что касается серфинга, то в нашей стране это, скорее, экзотический вид спорта. Тем не менее, мы будем пытаться его развивать, это входит в нашу стратегию — планомерно культивировать все олимпийские дисциплины.

Например, сейчас мы имеем потенциальных призеров в 23 олимпийских видах спорта — больше, чем какая бы то ни было из стран. В скейтбординге наши спортсмены неплохо выступают в последние годы. Надеемся, что и в брейк-дансе Россия будет успешна, тем более что у нас есть первый в истории победитель юношеских Олимпийских игр Сергей Чернышев. Надеемся, что он будет прогрессировать и дарить радость нам всем.

(Антон Бабошин)