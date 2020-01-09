Станислав Поздняков: «У российского спорта есть проблемы, но мы их решим»

Президент ОКР Станислав Поздняков встретился с российскими спортсменами, которые выступят на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне.

— Вы находитесь в Олимпийской деревне — это дом всех команд, которые участвуют в Играх, — начал Поздняков. — Вы — самые настоящие олимпийцы, которые представляют свою страну. И это отмечено не только у вас в сердце, но и видно по вашей замечательной форме, на которой написано, из какой вы страны. Я получил очень приятные отзывы о ней от коллег. Так что, надеюсь, будете не только самыми успешными, но и самыми красивыми.

— Все знают, что у нашего спорта есть сейчас определенные сложности, — добавил глава ОКР. — Уверяю вас, мы все преодолеем. Не думайте об этом, мы эти проблемы решаем. Доверяйте взрослым, которые работают над этим вопросом. Будьте самими собой. (Мария Маркова)