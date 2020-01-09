Станислав Поздняков: «У России с МОК хорошие взаимоотношения»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков уверен, что существующие проблемы в российском спорте, связанные с решением Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), не влияют на отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК).

— С Томасом Бахом у нас планируется встреча в рамках сессии МОК, здесь же в Лозанне пройдет ряд мероприятий Ассоциации национальных олимпийских комитетов, — сказал Поздняков. — Взаимоотношения с МОК на высоком уровне, у нас есть взаимопонимание и доверие. Даже те вопросы, которые сейчас стоят остро, не находятся в сфере наших взаимоотношений. Поэтому надеюсь, что следующие Олимпийские игры в Токио пройдут в теплой и дружеской атмосфере.

— Негативный фон вокруг российского спорта сказывается на команде в Лозанне?

— Негативного отношения к спортсменам, тем более к молодым, которые не имеют отношения к текущим проблемам, нет. Это наше будущее, спортсмены чистые со всех точек зрения.

Более того, дискуссия в принципе на данный момент закончена. Процедура говорит о том, что весь процесс теперь будет передан в CAS, юристы будут приводить доводы за и против. (Мария Маркова)