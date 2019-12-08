Станислав Поздняков: «Решение о согласии или несогласии РУСАДА с предписаниями исполкома ВАДА делегировано набсовету РУСАДА»

Президент ОКР Станислав Поздняков выступил на Олимпийском саммите в Лозанне с заявлением по поводу ситуации вокруг возможной дисквалификации РУСАДА. По его словам, в случае лишения национального агентства статуса соответствия, наблюдательный совет РУСАДА может обраться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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— Если 9 декабря исполком ВАДА примет рекомендацию о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу, решение о согласии или несогласии с предписаниями Исполкома ВАДА и их последствиями будет принимать набсовет РУСАДА, независимый коллегиальный орган, в который входят 7 членов, председателем является Александр Ивлев. Наблюдательному совету уже делегированы соответствующие полномочия, — заявил Поздняков. — Такое решение было принято на недавнем общем собрании членов РУСАДА, это высший орган управления. Подчеркну, что ни генеральный директор РУСАДА, ни представители ОКР или ПКР не уполномочены делать какие-либо заявления от лица РУСАДА по данному вопросу.

На ближайшем заседании набсовет РУСАДА должен обсудить, соглашается ли он с решениями исполкома ВАДА или нет. По итогам заседания председатель Наблюдательного совета озвучит решение. В случае несогласия РУСАДА с вердиктом исполкома всемирного антидопингового агентства, вопрос будет рассматриваться в CAS, и уже заинтересованными сторонами процесса будут выступать, в таком случае, ОКР и ПКР. Сразу после принятия решения набсоветом учредители РУСАДА, в частности ОКР, рассмотрят дальнейшие шаги. (Алексей Рыбалко)