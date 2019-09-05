Станислав Поздняков рассказал о важности соглашения с НОК Японии

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков — о подписании меморандума с НОК Японии.

— Подписывая это соглашение, мы открываем новую страницу в сотрудничестве с Национальным Олимпийским комитетом Японии, — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР. — За последнее время у нас состоялось несколько рабочих встреч с японскими коллегами, и в ходе переговоров мы пришли к единому мнению о необходимости развивать взаимодействие по целому ряду ключевых направлений олимпийской повестки. В том числе, в области массового спорта. Важнейшим аспектом, безусловно, остаются стартующие в июле следующего года Игры летней Олимпиады. ОКР старается обеспечить максимально комфортные условия для пребывания наших спортсменов в Токио, что будет способствовать их успешному выступлению. С этой точки зрения, соглашение с НОК Японии также играет серьезную роль.

Меморандум о сотрудничестве предполагает, в частности, осуществление запланированных обменов спортсменами и тренерами между национальными спортивными федерациями обеих стран для участия в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, а также обменов официальными лицами, сотрудниками, инструкторами, судьями, экспертами и научными сотрудниками для их участия в семинарах, курсах и консультациях по вопросам тренерской подготовки, медицины и антидопинга.