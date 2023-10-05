Олимпиада
Новости Статьи Париж-2024 Пекин-2022 Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Сегодня, 13:17

Поздняков: «С текущего момента спортсмены начнут получать выплаты»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о начале выплат спортсменам олимпийской команды России.

«Первый вопрос, который рассмотрели, — выплаты спортсменам олимпийской команды России, которая незаконно и несправедливо была отстранена от участия в чемпионатах мира и Европы текущего спортивного сезона. Но они продолжили спортивную подготовку, участвовали в соревнованиях национального уровня. С текущего моменты спортсмены начнут получать выплаты. Сперва летние олимпийские виды, далее — зимние.

Идет речь о суммах 500 тысяч рублей для золотых медалистов, 350 тысяч для серебряных медалистов, 250 тысяч для бронзовых медалистов и 150 тысяч для участников Олимпийских игр. Точное число спортсменов, которые получат выплаты, назвать не могу. Только после того, как закончится календарный год, потому что не все международные федерации приняли для себя решение о допуске или недопуске спортсменов. Соответственно не все спортсмены приняли для себя решение. Касаемо выплат речь идет обо всех спортсменах, которые принимали участие в Олимпиадах и являются действующими спортсменами, которые, по нашей логике, готовились к участию в Олимпийских играх», — сказал Поздняков.

5 октября президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить возможность поощрения российских спортсменов, тренеров и других специалистов по итогам выступлений на международных соревнованиях. Глава государства ждет доклад по данной теме до 1 февраля 2024 года.

Олимпиада
Станислав Поздняков
ОКР
2
Читайте также
Чемпионат мира 2030 пройдет в шести странах
СКА подписал с голкипером Серебряковым четырехлетний контракт
Марочко сообщил о расстреле «азовцами» украинских военных под Кременной
My?l Polska: Запад не оставит на территории Украины и куска выжженной земли
На Кубани по надписям на зданиях раскрыли убийство семилетней давности
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Поздняков: «Не вижу пока ни одного российского олимпийца на Играх-2024»
Поздняков назвал неприемлемым призыв Украины к допуску российских спортсменов на правах беженцев
Обладательница мирового рекорда пловчиха Чикунова выступит на Играх БРИКС
ОКР принял в состав комитеты ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Российские пляжные волейболисты выступят в международном турнире впервые с 2022 года
Поздняков: «Участие в Олимпиаде — решение каждого спортсмена. Но есть скрытые смыслы под декларациями»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поздняков: «Участие в Олимпиаде — решение каждого спортсмена. Но есть скрытые смыслы под декларациями»

ОКР принял в состав комитеты ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Новости
RSS RSS
Все новости