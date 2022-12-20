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Олимпиада

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Поздняков: «С большой долей вероятности россияне в ближайшее время смогут выступать на международном уровне»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал, когда могут быть пересмотрены рекомендации МОК об отстранении российских и белорусских атлетов от международных стартов, и почему он уверен, что отечественные спортсмены вернутся к выступлениям в скором времени.

— Моя уверенность основана на декларации Олимпийского саммита, прошедшего 9 декабря в Лозанне, — рассказал Поздняков. — В нем приняли участие руководители МОК и международных федераций по олимпийским видам спорта, а также руководители олимпийских комитетов ряда стран. В декларации четко зафиксировано, что саммит поддерживает предложение Олимпийского совета Азии по изучению вопроса о возвращении спортсменов из России и Белоруссии на соревнования. По крайней мере, на азиатской территории.

МОК изучит эту инициативу, проведет консультации с национальными олимпийскими комитетами, международными федерациями, комиссиями спортсменов всех стран и членами МОК. По итогам будет принято решение по обновлению рекомендаций, действующих с конца февраля. Ссылаясь на этот документ, могу с большой вероятностью предполагать, что наши спортсмены в ближайшее время смогут принимать участие в международных соревнованиях, в том числе олимпийском отборе. Что касается сроков, то исполком МОК сможет собраться после того, как будут завершены все консультации. Понимая, что сейчас в мире начинается сезон праздников, то это случится не раньше второй половины января.

Напомним, что рекомендации МОК относительно российских и белорусских спортсменов были приняты в феврале-марте нынешнего года.

Станислав Поздняков
МОК
ОКР
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