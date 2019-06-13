Станислав Поздняков: "Провести Олимпийский день в сердце столицы Олимпиады-80 очень почетно"

Президент ОКР Станислав Поздняков рассказал, что XXX Всероссийский олимпийский день будет посвящен Европейским играм в Минске.

– 16 июня у нас пройдет большое мероприятие, основной площадкой станет стадион "Лужники", но и регионы проведут свои мероприятия, - отметил Поздняков. – В этом году он посвящен Европейским играм. Все активности будут направлены на освещение видов спорта, которые на них представлены, пройдет ряд интересных соревнований. Мы в этом году хотим объединить всех, кому не безразличен спорт и здоровый образ жизни. В центре Олимпийской столицы-80 проводить Олимпийский день очень почетно. (Мария Маркова)