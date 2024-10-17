Поздняков: «Уверен, наши спортсмены скоро снова будут участниками международного спортивного движения»

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на открытии расширенного заседания комиссии спортсменов ОКР в рамках форума «Россия — спортивная держава» оценил работу комитета за последние годы.

— У каждого есть право по-своему трактовать результаты нашей работы и выступлений, — считает Поздняков. — Но есть две важнейших оценки — государства и общества. Руководством страны после каждых Игр выступления команды признавались успешными, а народ, простые болельщики чествовали спортсменов как национальных героев, которыми вы и являетесь. Достаточно вспомнить, как встречали сборную после Игр в Токио и Пекине. И то, что нам удалось создать условия и обеспечить вам возможность поехать на Олимпиаду и исполнить свою мечту вопреки порой крайне неблагоприятным обстоятельствам — один из важнейших итогов работы ОКР за последние годы. Нас неоднократно пытались отстранить от олимпийских соревнований задолго до Парижа — из-за последствий допингового скандала, по политическим мотивам. И каждый раз судьба команды решалась судьбой огромных дипломатических усилий, за что хочу поблагодарить своих соратников по олимпийскому движению и коллег по отрасли. Многое оставалось за кадром, а вы, это важно, продолжали быть узнаваемыми и успешными участниками международного спортивного движения. И скоро, уверен, будете ими вновь.

Ранее Поздняков объявил об уходе с поста руководителя ОКР, и будет исполнять свои обязанности до внеочередных выборов, которые пройдут до конца текущего года.