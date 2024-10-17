Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 12:39

Поздняков: «Уверен, наши спортсмены скоро снова будут участниками международного спортивного движения»

Поздняков оценил работу ОКР за последние годы
Антон Бабошин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на открытии расширенного заседания комиссии спортсменов ОКР в рамках форума «Россия — спортивная держава» оценил работу комитета за последние годы.

— У каждого есть право по-своему трактовать результаты нашей работы и выступлений, — считает Поздняков. — Но есть две важнейших оценки — государства и общества. Руководством страны после каждых Игр выступления команды признавались успешными, а народ, простые болельщики чествовали спортсменов как национальных героев, которыми вы и являетесь. Достаточно вспомнить, как встречали сборную после Игр в Токио и Пекине. И то, что нам удалось создать условия и обеспечить вам возможность поехать на Олимпиаду и исполнить свою мечту вопреки порой крайне неблагоприятным обстоятельствам — один из важнейших итогов работы ОКР за последние годы. Нас неоднократно пытались отстранить от олимпийских соревнований задолго до Парижа — из-за последствий допингового скандала, по политическим мотивам. И каждый раз судьба команды решалась судьбой огромных дипломатических усилий, за что хочу поблагодарить своих соратников по олимпийскому движению и коллег по отрасли. Многое оставалось за кадром, а вы, это важно, продолжали быть узнаваемыми и успешными участниками международного спортивного движения. И скоро, уверен, будете ими вновь.

Ранее Поздняков объявил об уходе с поста руководителя ОКР, и будет исполнять свои обязанности до внеочередных выборов, которые пройдут до конца текущего года.

Станислав Поздняков
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин достиг отметки в 700 передач в НХЛ
Москву хандрит, в Питере нет блатных, у Ротенберга просят прощения. Что происходит перед матчем СКА – ЦСКА
Мбаппе обвинили в изнасиловании и уличили в проблемах с алкоголем
Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News
Умер экс-участник One Direction Лиам Пейн. Что известно
Фицо предсказал итоги завершения конфликта на Украине
Популярное видео
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости