Станислав Поздняков: "При выборе столицы ОИ-2026 важную роль сыграла поддержка населения"

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выступил на пресс-конференции в Доме болельщиков команды России в Минске, посвященной промежуточным итогам выступления сборной на Европейских играх и недавней сессии Международного Олимпийского комитета в Лозанне.

– На сессии МОК было принято решение, что в 2020 году меры пройдут в Милане и Кортине д'ампеццо. Большинство специалистов говорило, что выбор был продиктован опытом итальянцев в проведении зимних стартов, а также плюс публичная поддержка Игр со стороны населения, - сказал Поздняков. - Но самым важным фактором можно назвать –правительственные гарантии, которые были представлены Италией.

Второй важный вопрос, поднятый на сессии МОК – добавление новых видов спорта в ОИ-2024. Одним из них стал брейк-данс, в котором мы завоевали первую золотую юношескую олимпийскую медаль, а также скейтбординг, серфинг и скалолазание. Считаю ли брейк-данс спортом? Безусловно. В этой дисциплине физическая активность выше, чем во многих других олимпийских, плюс он зрелищный – на тех же юношеских Олимпийских играх трибуны были заполнены до отказа. Считаю, что и в городской среде Парижа он будет выигрышно смотреться. (Мария Маркова)

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