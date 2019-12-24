Станислав Поздняков: «ОКР имеет право выступать в качестве третьей стороны в CAS по делу РУСАДА»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОКР имеет право выступить в Спортивном арбитражном суде (CAS) в качестве третьей стороны в решении ВАДА.

— 19 декабря состоялось заседание наблюдательного совета РУСАДА, который рекомендовал не согласиться с санкциями ВАДА, — приводит слова Позднякова ТАСС. — Если сегодня общее собрание поддержит рекомендации набсовета, то в этом случае сторонами спора в спортивном арбитраже будут ВАДА и РУСАДА в качестве ответчика.

ОКР имеет право выступать в качестве третьей стороны, интересы которой могут быть ущемлены ВАДА. Нам необходимо обсудить вопросы юридической защиты ОКР и прав российских чистых спортсменов.