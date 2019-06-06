Станислав Поздняков: "Медальные планы мы перестали использовать уже несколько лет назад"

Президент ОКР Станислав Поздняков в интервью "Известиям" отметил, что у сборной России нет медальных планов на Олимпийские игры-2020. Тем не менее, задача находиться как можно выше в медальном зачете перед спортсменами ставится.

– У ОКР уже есть медальный план на Олимпиаду в Токио?

– Медальные планы мы перестали использовать уже несколько лет назад. Сегодня говорим о других показателях, которые объективнее оценивают состояние дел в команде и ее перспективы. Существует четкая, проверенная методика выявления так называемых потенциальных медалистов в различных видах спорта накануне Олимпийских игр. И есть такой показатель, как коэффициент медальной реализации. Мы акцентируем внимание на этом. Медальный план для нас не догма, но задачу ставим – как можно выше находиться в общекомандном зачете, быть в лидирующей тройке. Если наши совместные с федерациями усилия по увеличению коэффициента медальной реализации увенчаются успехом, мы вправе рассчитывать на такой результат.

– Можете назвать нынешний медальный потенциал?

– Сейчас спортивные сезоны в летних видах спорта продолжаются. Впереди целый ряд важных чемпионатов мира. На конец 2018 года мы находились на четвертом-пятом местах. Но определяющим станет именно нынешний год. И мы не учитывали результаты легкой атлетики (хотя она и была представлена нашими спортсменами) в силу того, что на мировых первенствах квота для россиян была серьезно ограничена, ИААФ давала лишь единичные персональные разрешения.