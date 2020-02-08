Станислав Поздняков: «Каждый россиян должен иметь возможность видеть звезд спорта у себя в городе»

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объяснил, почему центральной площадкой Дня зимних видов спорта в нынешнем году стал Воронеж, а также рассказал о связи между массовым спортом и олимпийскими победами.

— ОКР принял решение устраивать центральную площадку Дня зимних видов спорта в разных уголках страны, и каждый год мы будем приезжать на новое место, — отметил Поздняков. — Ведь этот праздник — часть нашей большой программы «Олимпийская страна». И каждый, кто живет в России, должен иметь возможность увидеть героев спорта в своем городе. На этот раз таким городом стал Воронеж. Я рад, что его жители могут встретиться с олимпийскими чемпионами и принять участие в различных мастер-классах. Это мотивирует, в первую очередь, подрастающее поколение, на занятия спортом, а родителей побуждает вести детей в секции.

Также важно, что наш праздник проходит через две недели после окончания юношеских Олимпийских игр в Лозанне, где российская сборная впервые в истории выиграла общекомандный зачет. Такой плавный переход от массового движения к спорту высших достижений и обратно, и есть залог нашего успеха. (Антон Бабошин)