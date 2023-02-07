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Спортсмены и тренеры из Узбекистана не пострадали после землетрясения в Турции

Ана Горшкова
Корреспондент
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Национальный олимпийский комитет (НОК) Узбекистана работает над возвращением спортсменов страны из зоны эпицентра землетрясения, произошедшего в понедельник в Турции, сообщает пресс-служба НОК.

По данным источника, команды по ряду видов спорта проводили в этой стране свои учебно-тренировочные сборы. Молодежная сборная Узбекистана по вольной борьбе принимала участие в международных соревнованиях 3-6 февраля в турецком Кахраманмараше — эпицентре подземных толчков.

«В настоящее время при содействии Посольства Республики Узбекистан в Турции принимаются меры по отправке отечественных спортсменов в Анкару. После этого наша сборная вернется на Родину по маршруту Анкара-Стамбул-Ташкент. Все спортсмены и тренеры здоровы», — написано в заявлении НОК Узбекистана.

Также, сообщается, что сборная Узбекистана по велоспорту проводит тренировочные сборы в Алании, а отечественные гребцы на байдарках и каноэ-в Белеке. Землетрясение не сильно повлияло на эти районы, и тренировки продолжаются по плану.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии.

По последним данным, в Турции 2379 человек погибли, более 14 тысяч получили травмы. В Сирии число жертв составляет более 700 человек, пострадали более 1430.

Источник: https://olympic.uz/ru/news/4225
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