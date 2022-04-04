Губерниев о словах министра спорта Польши: «Пусть позвонит своим заокеанским друзьям в НХЛ»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» раскритиковала министра спорта Польши Камиля Бортничука. Ранее чиновник заявил, что нужно исключить всех россиян из МОК и международных спортивных организаций.

«Пусть он позвонит в НХЛ и скажет им, чтобы русских исключили. Если у него это получится, пусть тогда исключают. Получаются двойные стандарты — биатлонистов всех исключают, а в НХЛ никто не вякает. Я на связи с многими нашими ребятами в НХЛ — там все абсолютно нормально. Пусть министр Польши звонит своим заокеанским друзьям», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.