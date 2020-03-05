Чемпион мира-1993, легендарный российский форвард Алексей Яшин рассказал о решающих моментах финала Россия — Чехия на олимпийском хоккейном турнире в Нагано.

— Назовите три ваших главных разочарования на международной арене.

— Я бы не говорил «разочарования». Понятно, что особняком стоит Олимпиада в Нагано, где мы проиграли чехам в финале 0:1. Конечно, есть разочарование от того, что не выиграли золото. Но я считаю, что та команда по духу, по тому, как ребята сплотились в сложной ситуации, была крутой. Не все ведь смогли принять участие из тех, кто мог бы там сыграть. И на нас никто ведь не ставил. Никто не рассматривал нас в качестве претендентов на медали. Грустно, что не выиграли, но это было успешное событие в жизни российского хоккея. Да, может быть, советские времена нас приучили к тому, что золото — единственное, чему можно радоваться. Но конкуренция-то увеличилась. И то, как команда выступала, как была настоящей командой, сам процесс — это успех нашего хоккея.

— Вы же проиграли то ключевое вбрасывание, после которого Свобода забил от синей.

— Да, я проиграл. Что поделать — судьба. До этого много вбрасываний выиграл. А это — проиграл. Шайбу довели до защитника, бросок, рикошет и...

— А там можно было сыграть по-другому? Вы, по-моему, пытались выиграть вбрасывание вчистую.

— Я уже не помню, кто против меня вышел. По-моему, Ланг. Точно праворукий. И насколько я помню, шайба осталась за ним, и потом уже отыграли защитнику. Конечно, хотелось бы сыграть по-другому. Но получилось так, как получилось.

— А вы часто прокручивали в памяти этот момент?

— В памяти он есть. Но прокручивать? У чехов были моменты, у нас были моменты. Просто так вышло, что тот эпизод стал ключевым во всем матче. (Игорь Еронко)