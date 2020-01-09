Состояние российской фигуристки, упавшей с 4-метровой высоты, стабильное

Президент МОК Томас Бах рассказал о состоянии российской фигуристки, упавшей с четырехметровой высоты на репетиции церемонии открытия юношеской Олимпиады. Ранее стало известно, что 35-летняя россиянка, проживающая в Германии, потеряла равновесие во время исполнения номера и упала на каток. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии, полиция возбудила уголовное дело.

— Есть небольшие улучшения, — цитирует AFP Баха. — Ее состояние стабильное, ночь она провела хорошо. Мы поддерживаем связь с оргкомитетом и персоналом больницы.