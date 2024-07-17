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Париж-2024

Сегодня, 16:07

Соловейчик: «Теперь уже все понимают, что МОК использует Олимпиаду как политический инструмент»

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Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик рассказал, что международное сообщество дзюдо выразило удивление и недовольство политикой Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия россиян в Олимпийских играх в Париже.

— У нас очень крепкая международная семья дзюдо, мы всегда ощущаем ее поддержку. Мы прошли олимпийский отбор, и на этом пути нас продолжали поддерживать наши коллеги из других национальных федераций. Когда мы заявили свою позицию о том, что отказываемся ехать на Олимпийские игры, многие высказали нам слова поддержки.

Мы общались по телефону со Стефаном Номисом. Он сожалел, что зрители не увидят поединков с участием россиян. Теперь уже все понимают, что МОК использует Олимпиаду как политический инструмент. Думаю, что это станет серьезной проблемой для Томаса Баха на предстоящих выборах, где он рассчитывает продлить срок своего президентского правления, — цитирует Соловейчика ТАСС.

28 июня МОК сообщил о допуске четырех дзюдоистов из России до участия в Олимпиаде-2024. При этом необходимый рейтинг набрали 17 представителей российского дзюдо. Позднее в ФДР заявили, что отказались от участия в Играх.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Дзюдо
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