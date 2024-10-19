Позднякова: «Прочитала о решении отца покинуть пост президента ОКР в новостях, как и большинство других людей»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях россиянка София Позднякова рассказала, что о решении своего отца Станислава Позднякова покинуть пост президента ОКР узнала из СМИ.

«Я прочитала об этом в новостях, как и вы, и большинство других людей. Прочитала, увидела его объяснения о том, что спорт в нашей стране меняется и перестраивается. Я думаю, что все равно есть положительные тенденции в развитии спорта. Мы же все за то, чтобы спорт развивался в нашей стране, правильно? Чтобы дети занимались им. В том числе, фехтованием — это уже наша задача, Федерации и меня лично как олимпийской чемпионки. Поэтому мы будем делать все возможное для дальнейшего развития», — цитируют «Известия» Позднакову.

15 октября Поздняков объявил об уходе с поста президента Олимпийского комитета России. Он занимал эту должность с мая 2018 года. В декабре 2022-го его избрали на новый четырехлетний цикл.