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Смирнов: «Ковентри — не весь исполком, она суммирует точки зрения»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Почетный член международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов прокомментировал заявление главы МОК Кирсти Ковентри о допуске россиян на Олимпиаду 2026 года.

«Конечно, читал интервью Ковентри. Но надо понимать, что не только она представляет исполком МОК. Глава организации, скорее, суммирует точки зрения других членов исполкома. Будем надеяться, что окажется немало и тех, кто поддерживает более расширенное выступление российских спортсменов на Олимпиаде 2026 года», — сказал Смирнов «ВсеПроСпорт».

Ранее Ковентри заявила , что МОК планирует применить аналогичный подход к допуску российских атлетов на Олимпиаду-2026, как и на Играх-2024 в Париже.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Виталий Смирнов
Кирсти Ковентри
МОК
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