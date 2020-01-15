Смешанная эстафета в биатлоне, командный турнир фигуристов. Главные события среды на ЮОИ-2020

В шестой соревновательный день на III зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне будет разыграно шесть комплектов наград, а также определятся участники финала в турнире смешанных команд по керлингу.

Одними из первых 15 января на старт выйдут российские биатлонисты. В смешанной эстафете нашу команду представят обладательница золотых медалей в индивидуальной и спринтерских гонках Алена Мохова, ставшая серебряным призером в спринте Анастасия Зенова, серебряный призер спринтерской гонки Денис Иродов, а также чемпион Игр в индивидуальной гонке Олег Домичек.

Еще один комплект медалей будет разыгран в конькобежном спорте. В соревнованиях среди международных команд в командном спринте сборную России представят Александр Сергеев (команда 3), Валерия Сороколетова (команда 14), Александра Рутковская (команда 12) и Павел Таран (команда 15).

В фигурном катании в соревнованиях международных команд в парном катании выступят многие из российских чемпионов и призеров Игр. Так, победители турнира спортивных пар Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов вошли в состав Team Discovery, серебряные призеры этой же дисциплины Диана Мухаметзянова и Илья Миронов будут представлять Team Motivation. Обладатели еще одного серебра, танцевальный дуэт Софья Тютюнина/Александр Шустицкий выступят за Team Focus, а ставший вторым среди юношей Андрей Мозалев попал в команду Team Vision. Наконец, призеры в женском одиночном катании Анна Фролова и Ксения Синицына выступят за Team Future и Team Courage, соответственно. Напомним, что в этом виде программы состав интернациональных команд определялся жребием, поэтому на льду мы увидим не всех фигуристов.

Анастасия Трофимова и Роман Зверян постараются побороться за медали в параллельных командных соревнованиях по горным лыжам. Но для начала нашим спортсменам необходимо выиграть у швейцарцев в 1/8 финала. А хозяева в этом турнире имеют первый номер посева.

В хоккее среди смешанных международных команд в матче за 3-е место от сборной России сыграет Яна Крашенинина (команда «Синие»), а за золото со своей командой поборется Дарья Петрова (команда «Черные»). У юношей за бронзу будет играть Артем Проничкин (команда «Зеленые»), а Ярослав Лабуткин (команда «Черные») сыграет в матче за первое место.

Помимо этого, за выход в медальную стадию турнира среди смешанных команд у керлингистов поборется сборная России, за которую выступают скип Валерия Денисенко, а также Михаил Власенко, Алина Фахрутдинова, Николай Лысаков. Для этого в четвертьфинальном матче сборной России, вышедшей из группы со второго места, необходимо победить команду из Швейцарии. Соперником по полуфиналу для команд из нашей пары станет победитель матча между Италией и Норвегией.

15 января. Основные события

12.00. Керлинг. Смешанные команды. Четвертьфинал. Россия — Швейцария

12.30. Биатлон. Смешанная эстафета

13.00. Горные лыжи. Смешанные команды. 1/8 финала. Россия — Швейцария

13.30. Фигурное катание. Смешанные командные соревнования. Танцевальные пары

13.30. Конькобежный спорт. Смешанные команды. Финалы

13.35. Горные лыжи. Смешанные команды. Четвертьфиналы

13.55. Горные лыжи. Смешанные команды. Полуфиналы

14.00. Хоккей 3х3. Юноши. Матч за 3-е место

14.00. Хоккей 3х3. Девушки. Матч за 3-е место

14.15. Горные лыжи. Смешанные команды. Финал

15.00. Фигурное катание. Смешанные командные соревнования. Спортивные пары

15.30. Хоккей 3х3. Юноши. Финал

15.30. Хоккей 3х3. Девушки. Финал

16.00. Керлинг. Смешанные команды. Полуфиналы

16.30. Фигурное катание. Смешанные командные соревнования. Девушки

18.00. Фигурное катание. Смешанные командные соревнования. Юноши