Скелетонистка Цыганова завоевала золото на юношеской Олимпиаде в Лозанне

Российская скелетонистка Анастасия Цыганова выиграла золото на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.

Серебро и бронзу завоевали представители Германии. Цыганова выполнила свою попытку на 0,03 быстрее, чем спортсменка, которая заняла второе место.

Юношеские Олимпийские игры продлятся до 22 января.