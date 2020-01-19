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Скелетонистка Цыганова завоевала золото на юношеской Олимпиаде в Лозанне

18:13

Российская скелетонистка Анастасия Цыганова выиграла золото на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.

Серебро и бронзу завоевали представители Германии. Цыганова выполнила свою попытку на 0,03 быстрее, чем спортсменка, которая заняла второе место.

Юношеские Олимпийские игры продлятся до 22 января.

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