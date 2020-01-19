Скелетонистка Цыганова завоевала золото на юношеской Олимпиаде в Лозанне
18:13
Российская скелетонистка Анастасия Цыганова выиграла золото на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.
Серебро и бронзу завоевали представители Германии. Цыганова выполнила свою попытку на 0,03 быстрее, чем спортсменка, которая заняла второе место.
Юношеские Олимпийские игры продлятся до 22 января.
#lausanne2020 ?Скелетон. Женщины. Анастасия Цыганова — чемпионка #ЮОИ2020. Серебряная и бронзовая медали отправляются в Германию.?Кстати, судьбу «золота» решили 0,03 секунды!— Olympic Russia (@Olympic_Russia) January 19, 2020
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