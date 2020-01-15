Синицына завоевала золото в командном турнире по фигурному катанию на юношеской Олимпиаде

Российская фигуристка Ксения Синицына завоевала золото в командном турнире на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Она одержала победу в составе команды Courage. В личном зачете у Синицыной было серебро.

Второе место заняла команда Focus, в составе выступали российские танцоры Софья Тютюнина/Александр Шустицкий. Бронзу взяла команда Vision, среди россиян в составе коллектива был Андрей Мозалев.