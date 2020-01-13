Синицына завоевала серебро в женском одиночном катании на юношеских Олимпийских играх, Фролова — бронзу
Российская фигуристка 15-летняя Ксения Синицына завоевал серебро в женском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне. В сумме за два проката он набрала 200,03 балла.
Бронзовую медаль завоевала 14-летняя Анна Фролова с 187,72 балла. Победительницей соревнований стала 15-летняя кореянка Ен Ю, набрав 214 баллов за две программы. В этом сезоне фигуристка уже выступала на этапах взрослой серии «Гран-при».
В числе прочего кореянка чисто исполнила тройной аксель в произвольной программе, который россиянки не делали.
Gold for #YouYoung! ?— Olympic Channel (@olympicchannel) January 13, 2020
The South Korean lands a triple Axel on the way to victory at the #lausanne2020 @youtholympics. ??
LIVE reaction now: https://t.co/LUP9nXLaX2#figureskating @isu_figure @lausanne2020 pic.twitter.com/BJbvYj0Uuv
?Ксения Синицына и её «серебряное» выступление на Юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Оцените хореографию!#Lausanne2020— Олимпийские игры (@Olympic) January 13, 2020
Больше видео — на @olympicchannel pic.twitter.com/byCFkLaI1J
? Бронза Анны Фроловой! Смотрим ??#Lausanne2020— Олимпийские игры (@Olympic) January 13, 2020
Больше видео — на @olympicchannel pic.twitter.com/9LBuqqCbWp