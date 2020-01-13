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Синицына завоевала серебро в женском одиночном катании на юношеских Олимпийских играх, Фролова — бронзу

19:23
13 января. Лозанна. Ксения Синицына. Фото AFP PHOTO / OIS-IOC / DYLAN BURNS, AFP
13 января. Лозанна. Ксения Синицына. Фото AFP PHOTO / OIS-IOC / DYLAN BURNS, AFP
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Российская фигуристка 15-летняя Ксения Синицына завоевал серебро в женском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне. В сумме за два проката он набрала 200,03 балла.

Бронзовую медаль завоевала 14-летняя Анна Фролова с 187,72 балла. Победительницей соревнований стала 15-летняя кореянка Ен Ю, набрав 214 баллов за две программы. В этом сезоне фигуристка уже выступала на этапах взрослой серии «Гран-при».

В числе прочего кореянка чисто исполнила тройной аксель в произвольной программе, который россиянки не делали.

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