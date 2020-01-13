Российская фигуристка 15-летняя Ксения Синицына завоевал серебро в женском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне. В сумме за два проката он набрала 200,03 балла.

Бронзовую медаль завоевала 14-летняя Анна Фролова с 187,72 балла. Победительницей соревнований стала 15-летняя кореянка Ен Ю, набрав 214 баллов за две программы. В этом сезоне фигуристка уже выступала на этапах взрослой серии «Гран-при».

В числе прочего кореянка чисто исполнила тройной аксель в произвольной программе, который россиянки не делали.