Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Олимпиада

Синицына — о серебре юношеской Олимпиады: «Рассчитывала на первое место, но допустила обидную ошибку»

20:33
Теги:

Российская фигуристка Ксения Синицына, занявшая второе место на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, отметила, что перед стартом соревнований рассчитывала на победу.

— Рассчитывала на первое место, но допустила обидную техническую ошибку, — цитирует официальный Twitter ОКР Синицыну. — Не скажу, что сильно волновалась, но уже ничего не поделаешь. Юношеские Олимпийские игры — это опыт. Серебро — хорошо, но буду работать дальше, чтобы показывать результат лучше.

Олимпиада: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир