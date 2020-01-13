Синицына — о серебре юношеской Олимпиады: «Рассчитывала на первое место, но допустила обидную ошибку»
20:33
Российская фигуристка Ксения Синицына, занявшая второе место на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, отметила, что перед стартом соревнований рассчитывала на победу.
— Рассчитывала на первое место, но допустила обидную техническую ошибку, — цитирует официальный Twitter ОКР Синицыну. — Не скажу, что сильно волновалась, но уже ничего не поделаешь. Юношеские Олимпийские игры — это опыт. Серебро — хорошо, но буду работать дальше, чтобы показывать результат лучше.
?Ксения Синицына и её «серебряное» выступление на Юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Оцените хореографию!#Lausanne2020— Олимпийские игры (@Olympic) January 13, 2020
Больше видео — на @olympicchannel pic.twitter.com/byCFkLaI1J
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