Российская фигуристка Ксения Синицына, занявшая второе место на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, отметила, что перед стартом соревнований рассчитывала на победу.

— Рассчитывала на первое место, но допустила обидную техническую ошибку, — цитирует официальный Twitter ОКР Синицыну. — Не скажу, что сильно волновалась, но уже ничего не поделаешь. Юношеские Олимпийские игры — это опыт. Серебро — хорошо, но буду работать дальше, чтобы показывать результат лучше.