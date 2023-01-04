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Сегодня, 14:06

Шурочкина: «Спортсмен не может жить без соревнований, ему нужны эти эмоции»

Виталий Косик
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина считает, что возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям через Азиатский регион является хорошим вариантом.

«Участие в соревнованиях интересно любому спортсмену. Конечно, международный уровень — самый крутой, но для начала это хороший выход. Спортсмен не может жить без соревнований, ему нужны эти эмоции. Потом, я надеюсь, все встанет на свои места — мы вернемся, покажем, кто самый классный», — приводит слова Шурочкиной ТАСС.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

В декабре 2022 года Олимпийский саммит одобрил предложение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в Азиатском регионе.

Источник: https://tass.ru/sport/16740197
Олимпиада
Мария Шурочкина
МОК
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