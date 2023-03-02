Олимпийский чемпион Антон Шипулин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об участии наших биатлонистов под нейтральным флагом и предположил, могут ли спортсменов из России допустить к зимней Олимпиаде-2026.

«Есть ли смысл нашим спортсменам выступать под нейтральным флагом? Есть мое лично мнение, а есть мнение спортсменов. Как только у нас будет одно мнение, то мы обязательно его озвучим. Верю, что мы будем на Олимпиаде? В наше время все возможно», — сказал Шипулин «СЭ».

IBU отстранила российских биатлонистов от участия в международных турнирах в марте 2022 года, в сентябре прошлого года отстранение было продлено до конца сезона-2022/23.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.