Шишкарев будет переизбираться на пост вице-президента ОКР

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев будет переизбираться на пост вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР).

«Я буду баллотироваться. Предложил свою кандидатуру в качестве специалиста, который будет отвечать за международную деятельность — за контакты на уровне Международного олимпийского комитета (МОК), — цитирует Шишкарева ТАСС. — Есть действительно очень хорошие связи с европейскими, арабскими странами, с национальными олимпийскими комитетами. Считаю, что мой опыт и знания крепко пригодятся, особенно с учетом предстоящего возвращения на международную арену».

25 ноября член Международного олимпийского комитета (МОК), глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выдвинул кандидатуру министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост президента ОКР.