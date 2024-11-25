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Шишкарев будет переизбираться на пост вице-президента ОКР

Руслан Минаев
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Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев будет переизбираться на пост вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР).

«Я буду баллотироваться. Предложил свою кандидатуру в качестве специалиста, который будет отвечать за международную деятельность — за контакты на уровне Международного олимпийского комитета (МОК), — цитирует Шишкарева ТАСС. — Есть действительно очень хорошие связи с европейскими, арабскими странами, с национальными олимпийскими комитетами. Считаю, что мой опыт и знания крепко пригодятся, особенно с учетом предстоящего возвращения на международную арену».

25 ноября член Международного олимпийского комитета (МОК), глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выдвинул кандидатуру министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост президента ОКР.

Источник: ТАСС
Сергей Шишкарев
МОК
ОКР
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