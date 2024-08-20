Депутат Обухов: «Томас Бах — человек, предавший олимпийские идеалы»

Депутат Госдумы РФ Сергей Обухов в разговоре с «СЭ» оценил работу Томаса Баха по посту главы Международного олимпийского комитета.

«Человек изначально давал большие авансы, надежды на то, что олимпийское движение будет развиваться и соответствовать своим изначальным принципам. Потом стал в раскоряку, а дальше прогнулся. Он — человек, предавший олимпийские идеалы», — сказал Обухов «СЭ».

Ранее Томас Бах сообщил, что не будет переизбираться на новый пост в марте 2025 года.