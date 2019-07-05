Сергей Чепиков - об обвинениях в адрес Попова: "Давление на Россию продолжается - на Западе никому не нужна такая сильная и независимая страна"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков прокомментировал обвинения в адрес члена МОК, четырехкратного победителя Игр по плаванию Александра Попова. Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания заявил, что в 2009 году передал деньги тогдашнему главе ИААФ Ламину Диаку за голоса в пользу города при выборе места проведения Олимпиады-2016. Диак якобы перераспределил их между членами МОК, включая Попова и главу Олимпийского комитета Украины Сергея Бубку.

- Я знаю Петрова как честного и порядочного человека, отзывчивого друга, - цитирует gazeta.ru Чепикова. - Мы не раз принимали участие в его турнирах на Кубок Александра Попова. Он очень много делает для развития плавания и развития детского спорта.

Поэтому мне кажется, что такие обвинения не обоснованы. В ситуации с Поповым это невозможно.

Мы сами видим, что дискредитация нашей страны много кому выгодна. Давление на Россию продолжается – на Западе никому не нужна такая большая, сильная и независимая страна. У нас существуют разногласия по культурным, семейным ценностям и другим направлениям. Мы не идем в ногу с европейскими странами и с Соединенными Штатами, поэтому это будет продолжаться, но нужно быть готовыми.