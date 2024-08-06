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Сергачев рассказал, с чем у него ассоциируется Олимпиада-1980 в Москве

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Защитник клуба НХЛ «Юта» Михаил Сергачев рассказал, с чем у него ассоциируются Олимпийские игры 1980 года в Москве.

«Я не застал эту Олимпиаду, но вокруг нее складывается атмосфера теплоты, спорта, победы. Конечно, там есть и другая сторона — бойкоты. Но спустя десятилетия мы все равно видим ту Олимпиаду как доброе и дружественное мероприятие», — цитирует Сергачева «Газета.ru».

На Олимпиаду-1980 не приехала сборная США и ряд других национальных команд из-за ввода советских войск на территорию Афганистана.

Источник: «Газета.ru»
Михаил Сергачев
Хоккей
ХК Юта
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