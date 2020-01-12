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Серебряные призеры в парном катании на юношеской Олимпиаде: «Есть над чем работать. А, в целом, мы довольны»

18:21

Российский дуэт Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, который завоевал серебро на юношеских Олимпийских игр в парном катании в швейцарской Лозанне, прокомментировал свое выступление. Пара набрала в сумме 175,42 балла.

— Ошибка случилась из-за того, что я не набрала скорость. Да и в, целом, нужно кататься побыстрее. Есть над чем работать. А, в целом, мы довольны. День отдыха скорее помог, чем помешал. Была возможность собраться с мыслями, отойти от короткой программы. Я поговорила по телефону с мамой — она помогла советами. Раньше мне было удобнее, когда прокаты шли один за другим. Но здесь выходной оказался кстати, — приводит сайт ОКР слова Мухаметзяновой.

Дополнительная информация

https://olympic.ru/news/lozanna-2020/pervymi-chempionami-yuoi-2020-v-figurnom-katanii-stali-apollinariya-panfilova-i-dmitrij-rylov/

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