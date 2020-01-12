Серебряные призеры в парном катании на юношеской Олимпиаде: «Есть над чем работать. А, в целом, мы довольны»

Российский дуэт Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, который завоевал серебро на юношеских Олимпийских игр в парном катании в швейцарской Лозанне, прокомментировал свое выступление. Пара набрала в сумме 175,42 балла.

— Ошибка случилась из-за того, что я не набрала скорость. Да и в, целом, нужно кататься побыстрее. Есть над чем работать. А, в целом, мы довольны. День отдыха скорее помог, чем помешал. Была возможность собраться с мыслями, отойти от короткой программы. Я поговорила по телефону с мамой — она помогла советами. Раньше мне было удобнее, когда прокаты шли один за другим. Но здесь выходной оказался кстати, — приводит сайт ОКР слова Мухаметзяновой.