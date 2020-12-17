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Семь французских городов примут футбольную программу Олимпиады-2024

16:36
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Бордо, Лион, Марсель, Нант, Ницца, Париж и Сент-Этьен примут футбольную программу Олимпиады-2024, которая состоится в Париже.

По данным InsideTheGame, все семь городов уже утверждены в списке мест проведения футбольного турнира. Кроме того, столичный «Парк де Пренс» станет главной ареной всей Олимпиады.

Предварительно Олимпиада-2024 запланирована с 26 июля по 11 август.

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