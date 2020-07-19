Сегодня юбилей со дня старта Олимпиады в Москве. Помните это грандиозное событие?

40 лет назад в Москве состоялась церемония открытия летних Олимпийских игр 1980 года. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также первые Олимпийские игры, проведенные в социалистической стране.

Церемония открытия прошла на Центральном стадионе имени В. И. Ленина в Москве. Объявил Игры открытыми председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. Олимпиада проходила с 19 июля по 3 августа.

Часть соревнований Олимпиады-1980 проводилась в других городах Советского Союза: парусная регата стартовала в Таллине; предварительные игры и четвертьфиналы футбольного турнира состоялись в Киеве, Ленинграде и Минске; соревнования по пулевой стрельбе прошли на стрельбище «Динамо» в Мытищах.

Игры также известны тем, что что более 60 стран бойкотировали Олимпиаду в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Некоторые спортсмены из стран, бойкотировавших Игры, все же приехали в Москву и выступали под олимпийским флагом.

Медальный зачет Игр выиграла сборная СССР. В активе советской команды 80 золотых медалей, 69 серебряных и 46 бронзовых. Второе место заняла сборная ГДР, третье — команда Болгарии.