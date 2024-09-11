Себастьяна Коу могут не допустить к выборам главы МОК

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу может быть не допущен к выборам нового главы Международного олимпийского комитета (МОК).

Не допустить Коу может комиссия по этике МОК. Она опубликовала директивы, касающиеся предстоящих выборов . 67-летнему британцу может помешать возрастное ограничение, поскольку член МОК, достигший предельного возраста 70 лет, теряет свое членство в организации.

Кроме того, кандидаты должны избежать конфликта интересов, если параллельно занимают пост президента одной из федераций.

В августе действующий президент МОК Томас Бах объявил, что не будет переизбираться на новый срок. Он возглавляет комитет с 2013 года. Выборы нового главы МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.